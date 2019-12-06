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Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında SERKA 69'ncu yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 69. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığı'nda yapıldı.

06.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:31Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında SERKA 69'ncu yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 69. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığı'nda yapıldı.

SERKA Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya Kars Valisi Türker Öksüz, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin Belediye Başkanları, Ticaret Odası Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mustafa Masatlı, "Bugün gündemimizde 3 tane maddemiz var. Bir tanesi Iğdır ilimizle ilgili, bir diğeri Kars ilimizle ilgili, diğeri ise Serhat Kalkınma Ajansımızın 2020 yılı Çalışma Planı ve 2020 bütçesinin görüşülerek karara bağlanmasıdır. Ben bu toplantının özellikle 2020 yılı ile ilgili alınacak kararların 4 ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

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