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Vali Mustafa Masatlı, Çıldır'da vatandaşlarla buluştu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Çıldır ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

05.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:59 Vali Mustafa Masatlı, Çıldır'da vatandaşlarla buluştu
Valisi Mustafa Masatlı, ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç ile birlikte Çıldır'a giden Vali Mustafa Masatlı, ilçe merkezinde vatandaşlarla buluştu. Çay ocağında vatandaşlarımızla birlikte çay içerek sohbet eden Vali Mustafa Masatlı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Mustafa Masatlı, ülkemizin 2023 hedefleri yanı sıra, il genelinde yapılan kamu yatırımları, vatandaşlarımıza verilen kamu hizmetleri, tarım ve hayvancılığı desteklemeye yönelik çalışmalar ile devlet teşvikleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşlar ise, sorunlarını, taleplerini bire bir anlatma fırsatı bulduklarını belirterek, Valinin ziyaretinden ve halkla buluşmalarından memnuniyet duyduklarını, meraların korunması, hayvan hastalıkları ile mücadele başta olmak üzere, özellikle büyükbaş hayvancılık ve arıcılığın destekleme konusunda ki çalışmaları için teşekkür ettiler. - ARDAHAN

Mehmet Kılıç, Ardahan, Çıldır, Güncel

Kaynak: İHA

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