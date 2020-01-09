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Vali Mustafa Masatlı, halk günü toplantılarını sürdürüyor

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çeşitli konular üzerine kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.

09.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:30Vali Mustafa Masatlı, halk günü toplantılarını sürdürüyor
Valisi Mustafa Masatlı, çeşitli konular üzerine kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Aralıklarla yaptığı halk buluşmalarını bugün de sürdüren Vali Mustafa Masatlı, toplantı salonunda misafir ettiği vatandaşları tek tek dinleyerek, sorunlarını ve taleplerini not etti. Vali Masatlı, vatandaşların sorunlarıyla alakalı olarak ilgili kurum müdürlerine talimatlarda bulunarak, not ettiği konularla ilgilenilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin insan odaklı yeni yönetim anlayışı ile vatandaşlarımızın bizzat dinlenmesi, sorun ve taleplerinin değerlendirilmesi noktasında tüm kurumların üzerine düşen çalışmayı ve gayreti sergilediğine vurgu yapan Vali Masatlı, bu tür uygulamaların sürekli devam ettiğini söyledi. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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