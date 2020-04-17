Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Vali Mustafa Masatlı, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı halk pazarını denetledi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapalı halk pazarını denetledi.

17.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:36
Vali Mustafa Masatlı, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı halk pazarını denetledi
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapalı halk pazarını denetledi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile birlikte halk pazarına giden Vali Mustafa Masatlı, pazar girişinde sağlıkçılar tarafından pazara gelen vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, tezgah mesafeleri, pazar içerisine alınan kişi sayılarının kontrolü, sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemlerini denetledi.

Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlara, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Mustafa Masatlı, pazarcı esnaftan alışveriş de yaptı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ünsal Hayal, Ardahan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Görüntü İstanbul’da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Haberler ›› Güncel ››Vali Mustafa Masatlı, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı halk pazarını denetledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:24: KARABÜK Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Haber 11:24: Sağlık çalışanlarından Kovid-19 tedavisi gören meslektaşlarına doğum günü sürprizi - Haber 11:24: Sivaslı ilkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 11:23: Polis, down sendromlu genç kızın doğum gününü kutladı - Haber 11:22: Mahallelinin veresiye defterindeki 7 bin liralık borcunu ödedi - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber