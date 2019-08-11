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Vali Mustafa Masatlı'nın Kurban Bayramı mesajı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

11.08.2019 13:43 Vali Mustafa Masatlı'nın Kurban Bayramı mesajı
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Masatlı mesajında şunları kaydetti; "Kainatın yaratıcısı ve Alemlerin Rabbi yüce Allahın Elçisi, Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammet'in ümmeti olarak, mübarek Kurban Bayramına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız.

İnanç, örf ve adetlerin en güzel şekilde gösterildiği bayramlar, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı dini inancın, milli ve manevi kültürün yeniden tazelendiği, güçlendiği günlerdir.

Şehrimizde ve ülkemizin dört bir yanında yaşayan değerli Ardahanlı hemşehrilerimin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki her kademede görev yapan mesai arkadaşlarımın, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının, basın mensuplarının, ülkemizin ve tüm Müslüman Aleminin Kurban Bayramı'nı yürekten kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

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