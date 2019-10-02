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Vali Mustafa Masatlı, yapımı devam eden kamuya ait inşaatlarda incelemede bulundu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapımı devam eden inşaatları gezerek incelemelerde bulundu.

02.10.2019 11:47Vali Mustafa Masatlı, yapımı devam eden kamuya ait inşaatlarda incelemede bulundu
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapımı devam eden inşaatları gezerek incelemelerde bulundu.

Kamuya ait, Halk Sağlığı Merkez Binasını, 112 Hizmet Binası, Kültür Merkezi Binası ile Milli Eğitime ait Okul ve Pansiyon İnşaatlarını inceleyen Vali Masatlı, yüklenici firma yetkililerinden inşaatların durumu ve ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Vali Masatlı, bilgi aldığı firma yetkililerinden, inşaatların hızlı bir şekilde tamamlanarak, sözleşmede belirtilen sürelerde teslim edilmesini istedi.

Vali Masatlı'ya Vali Yardımcısı Salih Kalkan ve İnşaatların Teknik Kontrolörleri eşlik etti. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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