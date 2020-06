Vali Mustafa Tutulmaz Devrek'te ziyaretlerde bulundu

Kaynak: İHA

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Devrek İlçe Kaymakam vekili Ümit Altay'ı ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı.Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ziyaretlerinde İlçe kurum müdürleriyle bir araya gelerek vatandaşlara sunulan hizmetlerin iyi, kaliteli, etkin ve verimli olması yönündeki görüş, öneri ve beklentilerini sıraladı. Kurum müdürlerinden görevlerini yaparken vatandaşlarımıza karşı güleryüzlü, sevecen ve nazik olmalarını istedi. Programı kapsamında, vatani görevini yaparken Silvan ilçesi Demirkuyu mevkiinde şehit düşen şehit Murat Taylan Öncel' in kıymetli annesi Fikriye Saraç' ı Devrek ilçemizdeki evlerinde ziyaret ederek başımızın üzerinde yerleri olduğunu ve devletimizin her daim yanlarında olacağını ifade etti.Devrek ilçemizde vatandaşlarla da sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.Vali Mustafa Tutulmaz ilçede faaliyet gösteren Başoğlu Orman Ürünleri fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu, çalışmaları konusunda bilgi aldı. Vali Mustafa Tutulmaz, Devrek bastonculuğunun korunması ve devamlılığı için oluşturulan Devrek Bastoncular Çarşısı, Baston Müzesi ve Doğa Kültür Parkında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, esnaflarla sohbet etti, hayırlı ve bol kazançlar diledi.Vali Mustafa Tutulmaz, Devrek-Zonguldak karayolu güzergahında trafik görevi yapan polis memurlarınıı denetleyerek sohbet etti. Görevlerini yaparken vatandaşlara karşı her zaman güleryüzlü olmalarını, nazik davranmalarını belirtti. - ZONGULDAK