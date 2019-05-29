Vali Mustafa Tutulmaz Dinar'da muhtarlarla buluştu

Afyonkarahisar
Valisi Mustafa Tutulmaz
, Dinar
'da düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.
Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya
, merkez ve köy muhtarları ile kurum amirleri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Tutulmaz, yaz aylarında yapılacak düğünlerde kesinlikle silah atılmaması gerektiğini ve bu konuda da muhtarlara çok işler düştüğünü söyledi.
Muhtarların köylerinde bulunan sorunları aktarmasıyla devam eden toplantıda, yapılacak olan işlerin kararları alınarak, uygulamaya sokulacağı bildirildi.
Afyon
, Mustafa Tutulmaz
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, Güncel
Kaynak: AA