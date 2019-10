Vali Mustafa Tutulmaz: "Son 200 yılın savaşlarının temeli enerji"Afyonkarahisar'da "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü" paneli

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü" başlıklı panelde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, son 200 yılın savaşlarının temelinin enerji kaynaklı olduğuna ifade etti.Enerji Kentleri Birliği ve Afyonkarahisar Belediyesi işbirliği ile "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü" başlıklı panel programı Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Enerji Kentleri Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, jeotermal enerji kaynağı olan il, ilçe ve beldelerden 85 Belediye Başkanı ve meclis üyeleri ile birlikte toplamda 206 kişi katıldı. Yenilenebilir enerji alanında Afyonkarahisar'ın mevcut durumu hakkında da bilgiler veren Vali Mustafa Tutulmaz, yenilenebilir enerji alanında da Afyonkarahisar'ın önemli kazanımlara sahip olduğunu belirtti. Vali Tutulmaz "Yenilenebilir enerjinin her türlüsü ilimizde var. Jeotermalden enerji üretiliyor, ısıtma amaçlı kullanılıyor, seralarda ve konutlarda ısıtma yapılıyor. Her geçen günde bu sera ısıtmaları artma eğiliminde. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük sera merkezlerinden birisi olacağımızı bekliyoruz, ümit ediyoruz. Bio kütleden oluşan enerji 3-4 farklı tesiste üretim yapılıyor. Güneş enerjisi birkaç bölgede, rüzgar enerjisi 2 bölgede üretilmektedir. Yani özetle enerji alanında da ilimiz kendisini ön plana çıkarıyor" dedi.Son 200 yılda savaşların temelinin enerji kaynaklı olduğuna dikkat çeken Vali Tutulmaz "Enerjiye sahip olan ülkeler güçlü olmaktadır. Ucuz enerjiye sahip ülkeler daha ucuz enerji üretmekte ve rekabette ön plana çıkmaktadır. Bizim her türlü imkanı değerlendirip enerjiyi ucuz şekilde temin etmemiz gerekiyor. Biz bunu temin edebildiğimiz oranda dünyada ön plana geçeriz ve rekabete geçebildiğimiz ölçüde de gücümüzü daha iyi hissettirme imkanımız olur. Belediye başkanlarımız ülkemizin her noktasında enerji yatırımlarına ön ayak oluyorlar. Bu sebeple ben sizleri tebrik ediyorum. Ben bu tür yatırımları kazandıran ve özel girişimcilere ön ayak olan belediye başkanlarımıza teşekkür etmek isterim" şeklinde konuştu.Toplantı "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü" başlıklı panel programı ile devam etti.

Kaynak: İHA