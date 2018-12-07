Vali Nayir, Aa'nın Yılın Fotoğrafları Oylamasına Katıldı

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.
Fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Nayir, daha sonra "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin
direnişinin sembolü genç", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi" ile "spor" kategorisinde Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Nayir, kategorilerde yer alan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Fotoğraf seçiminde zorlandığını belirten Ahmet Hamdi Nayir
, "Detaylı bakıldığında hepsinde bir sanat olduğu, usta fotoğrafçıların çektiği belli. Birini tercih etmemiz gerekiyordu. Hepsinde, ilgili kategorilerin özelliklerini taşıyan unsurlar mevcut. Bütün fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı tebrik etmek lazım. Bütün bu üç kategoride de sıralamaya giren tüm fotoğrafların gerçekten özellikli fotoğraflar olduğu görülüyor ama yarışmada birinci, ikinci ve üçüncünün ortaya çıkması gerekiyor. Bu konudaki anket sonuçlarını biz de merak ediyoruz." diye konuştu.
Ali İhsan Öztürk,Anadolu Ajansı,Sakarya,Ahmet Hamdi Nayir
07 Aralık 2018 Cuma 12:37