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Vali Nayir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

03.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:44Vali Nayir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.
Fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Nayir, daha sonra "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ile "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Nayir, kategorilerde yer alan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Nayir, oylamada yer alan fotoğrafların habere, yaşama ve spora dair seçilmiş kareler olduğunu vurgulayarak AA muhabirlerini tebrik etti.
AA'nın yılın fotoğrafları oylamasının Türkiye'de bir gündem oluşturduğunu anlatan Nayir, "Yapılan çalışmaların bir oylamaya tabi tutulması güzel bir çalışma." dedi.

Ahmet Hamdi Nayir, Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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