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Vali Nayir başkentte çeşitli görüşmelerde bulundu

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, çeşitli bakanlıklar nezdinde temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.

13.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:55Vali Nayir başkentte çeşitli görüşmelerde bulundu
Valisi Ahmet Hamdi Nayir, çeşitli bakanlıklar nezdinde temaslarda bulunmak üzere 'ya gitti.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Nayir, Jandarma Genel Komutanlığını ziyaret ederek, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le görüştü.
Jandarma Genel Komutanlığı sonrası Nayir, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.
Ziyaret esnasında Nayir, Sakarya'yı Ankara'da temsil eden bürokratlar ve STK yöneticilerinin Sakarya adına gösterdikleri çabaların önemine değindi.
Daha sonra Vali Nayir, çeşitli bakanlıkların üst düzey yöneticileriyle Sakarya'daki çalışmalar ve projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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