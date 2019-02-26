Vali Nayir'den Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Vali Nayir, çalışanlara başarı diledi.
AA'nın gelişen teknoloji ile haberleşme olanaklarını iyi kullanarak ülkenin ve dünyanın önde gelen saygın haber kuruluşlarından biri haline geldiğini belirten Nayir, basının önemli olduğunu vurguladı.
Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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Kaynak: AA