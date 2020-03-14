Vali Nayir'den fabrika ziyareti
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kentte faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret etti.
14.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:26
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kentte faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret etti.
Arifiye ilçesinde askeri kablo donanımları üretimi yapan fabrikayı gezen Vali Nayir, yönetim kurulu başkanı Haluk Karakurt ve firma yetkililerinden bilgi aldı.
Üretim hattından çalışanlarla bir süre sohbet eden Nayir, günümüzde yerli ve milli savunma sanayiye sahip ülkelerin dünya üzerindeki konumlarını daha belirgin hale getirdiklerini belirtti.
Son yıllarda Türkiye'nin de bu alandaki yerini daha da sağlamlaştırdığına dikkati çeken Nayir, bu seviyeye ulaşılmasında sektöre ekipman ve parça desteği sağlayan sanayi kuruluşlarının da payının yüksek olduğunu kaydetti.
Vali Nayir, Karakurt ve çalışanları tebrik ederek başarılar diledi.
Arifiye ilçesinde askeri kablo donanımları üretimi yapan fabrikayı gezen Vali Nayir, yönetim kurulu başkanı Haluk Karakurt ve firma yetkililerinden bilgi aldı.
Üretim hattından çalışanlarla bir süre sohbet eden Nayir, günümüzde yerli ve milli savunma sanayiye sahip ülkelerin dünya üzerindeki konumlarını daha belirgin hale getirdiklerini belirtti.
Son yıllarda Türkiye'nin de bu alandaki yerini daha da sağlamlaştırdığına dikkati çeken Nayir, bu seviyeye ulaşılmasında sektöre ekipman ve parça desteği sağlayan sanayi kuruluşlarının da payının yüksek olduğunu kaydetti.
Vali Nayir, Karakurt ve çalışanları tebrik ederek başarılar diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ahmet Hamdi Nayir, Karakurt, Sakarya, Güncel
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