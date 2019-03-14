Vali Nayir'den Sergi ve Okul Ziyareti

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "24. Yılında SAGÜSAD Resim ve Fotoğraf Sergisi"nin açılış programına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ofis Sanat Merkezi'ndeki programa eşi Münevver Nayir ile katılan Vali Nayir buradaki konuşmasında, sahip olunan tarihi ve doğal güzellikteki değerlerin sanatla, resimle ve fotoğrafla buluştuğunda daha da kıymetli hale geldiğini ifade etti.
Nayir, ayrıca her hafta farklı bir ilçede bir okul ziyareti programı kapsamında Söğütlü
İlkokulu'nu ziyaret etti.
Okulda ikinci sınıfların müzik dersine katılan Nayir için öğrenciler Beethoven
'un 9. Senfoni dinletisini sundular. Daha sonrasında dördüncü sınıfların trafik dersine katılan Vali Nayir, öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili hatırlatmalar yaptı.
Öğretmen odasında öğretmen ve idarecilerle de bir süre sohbet eden Nayir, öğretmenlerin her alanda bir ağırlığı olduğunu ifade ederek, yetişmiş insan gücüne güvenilmesi gerektiğini ve başarıda öğretmen, veli, idareci herkesin payı olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Nayir'e Söğütlü Kaymakamı Esengül
Korkmaz Çiçekli
, Belediye Başkanı Hüseyin Genç
, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ergüven Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı
da eşlik etti.
Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA