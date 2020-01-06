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Vali Nayir'den ziyaret

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş'ı makamında ziyaret etti.

06.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:44 Vali Nayir'den ziyaret
Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş'ı makamında ziyaret etti.
Vali Nayir'i ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Kaşdaş, kurumun faaliyetleri ve yerel basınla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Vali Nayir de yerel basının güçlendirilmesi ve desteklenmesi adına çalışmalar yapan BİK'in varlığının çok önemli olduğunu söyledi.
Binadaki birimleri gezdikten sonra Kaşdaş ve personelle bir süre sohbet eden Vali Nayir, çalışanlara başarılar diledi.

Basın İlan Kurumu, Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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