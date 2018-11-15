Vali Nayir'e Aa'dan Ziyaret

15 Kasım 2018 Perşembe 10:24



15 Kasım 2018 Perşembe 10:24

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü çalışanları, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nayir, kamunun bilgi alma hakkının son yıllarda çeşitlilik gösterdiğini söyledi.Kamuya haberlerin doğru aktarılması için AA'nın önemli bir görev üstlendiğini aktaran Nayir, kurum çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Vali Nayir'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.Ziyarette AA Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde görevli Başmuhabirler Yücel Velioğlu ve Nurhan Çorlu'nun yanı sıra muhabirler Ömer Faruk Cebeci, Onur Orhan, Emre Ayvaz ve Uğur Subaşı da yer aldı.