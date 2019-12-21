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Vali Nayir'e Sakaryaspor'un 54. yıl forması hediye edildi

Sakaryaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Genç, yönetim kurulu üyeleriyle Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret ederek kulübün 54. yılına özel olarak üretilen formayı hediye etti.

21.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:52 Vali Nayir'e Sakaryaspor'un 54. yıl forması hediye edildi
Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Genç, yönetim kurulu üyeleriyle Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret ederek kulübün 54. yılına özel olarak üretilen formayı hediye etti.
Sakaryaspor yönetimini makamında ağırlayan Nayir'e kabullerinden ve kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Genç, ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.
Kendisine hediye edilen 54. yıl formasının tasarımını çok beğendiğini ifade eden Nayir, sporun birleştirici gücünün önemine de değindi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu aktaran Nayir, takımın maçlarını yakından takip ettiğini kaydetti.
Vali Nayir, takıma başarılar dilediğinde bulundu.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakaryaspor, Güncel

Kaynak: AA

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