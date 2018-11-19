Vali Nayir'e Ziyaret

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti
(SGC) Başkanı Sezai Matur ve yönetim kurulu, Vali Ahmet Hamdi Nayir
'i ziyaret etti.
SGC'den yapılan açıklamaya göre, başkanvekili Murat Uygun
, başkan yardımcıları Günay Yazıcıoğlu, Sedat Balta, yönetim kurulu üyeleri Hasan Coşkun
, Uğur Kaya
, Abdullah Özden, Şener Sak ve Nurettin Eryılmaz'la Sakarya Valiliği'ni ziyaret eden Matur, Nayir'e yeni görevinde başarı diledi.
Mesleki sorunların dile getirildiği ziyarette konuşan Vali Nayir, Sakarya basınıyla güzel birliktelik oluşturmak istediklerini kaydetti.
Kentte, bir gazeteci ile Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin güvenlik görevlileri arasında yaşanan olaya da değinen Nayir, "Bir daha böyle sıkıntıların yaşanmaması için özellikle hastane güvenlik görevlilerimize yönelik eğitimler verilecek. Daire müdürleri ile 22 Kasım Perşembe günü koordinasyon toplantısı yapacağız. Toplantıda daire müdürlerimize basınla ilişkilerin kuvvetlendirilmesi konusunda yapılması gerekenleri de anlatacağız." ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonunda Vali Nayir'e isminin yazılı olduğu tespih ve Türk bayrağı rozeti hediye edildi.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:43