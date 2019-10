Vali Nayir'e ziyaret

PTT Başmüdürü Yılmaz Demir ve teşkilat çalışanları, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü vesilesiyle Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Demir, kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür ettiklerini söyledi.İlk posta teşkilatının Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı'nın posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulduğunu ve o günden beri hizmet verdiğini belirten Demir, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.Vali Nayir de PTT'nin her dönemde görevini layıkıyla yerine getirerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Teşkilatımız aynı zamanda halkın ihtiyaç duyduğu her alanda itibarını koruyan, fiziki şartlarını her dönem iyileştirebilen, ürün çeşitliliği konusunda teknolojik gelişmelere ayak uydurup kendisini güncelleyebilen bir yapıya sahiptir. Umuyoruz ki tarihten gelen bu güven ve saygınlıkla yine ülkemize hizmetini aynı şekilde devam ettirir. Teşkilat personelinin de her konuda katkılarının bulunduğunu ve bu başarıda büyük payı olduğunu biliyoruz. PTT, jandarma ve emniyet teşkilatlarımız kökleri eskiye dayanan önemli kuruluşlarımızdır." diye konuştu.Geçmişten geleceğe çok önemli hatıralar taşıyan teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladığını dile getiren Nayir, PTT Başmüdürü Demir ve tüm personele görevlerinde başarılar diledi.