Haberler » Güncel » Vali nayir jandarma ve polisleri ziyaret etti - Haber

Vali nayir jandarma ve polisleri ziyaret etti

Vali Nayir jandarma ve polisleri ziyaret ettiSAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yılbaşı nedeniyle görev başında olan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti.

01.01.2020 04:11 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:15
Vali Nayir jandarma ve polisleri ziyaret etti
SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yılbaşı nedeniyle görev başında olan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti.
Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yılbaşında görev başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. ekipleri, D-100 Karayolu Eşme mevkiinde durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini kontrol ederek, alkol testi yaptı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara yeni yıl dileklerinde bulunarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Uygulama noktasındaki jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Nayir'e, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit eşlik etti. Vali Nayir, jandarmalara kolaylıklar dileyip uygulama noktasından ayrıldı. Vali Nayir daha sonra Serdivan 32 Evler Mahallesi mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında görevleri başında bulunan polis ekiplerini ziyaret etti. Burada polislerle ve uygulama noktasında durdurulan vatandaşlarla sohbet eden Nayir, yeni yıllarını kutladı.
Vali Nayir yaptığı açıklamada, 'Hem emniyet hem de jandarma gerekli tedbirleri almışlar. Emniyet bölgesinde bin 200 personelimiz, jandarma bölgesinde ise 290 personel ile değişik noktalarda şok uygulama yapılan, rutin yol uygulamaları yapılan yerler var.' dedi.
Vali nayir jandarma ve polisleri ziyaret etti

Ahmet Hamdi Nayir, Jandarma, Sakarya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:19   Şanlıurfa'da yeni yıla "sıra gecesi" ile girdiler - Haber
04:17   Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı - Haber
04:17   Ankara'da yılbaşı denetiminde 15,5 litre sahte içki ele geçirildi - Haber
04:17   81 ildeki yılbaşı önlemleri, video konferansla denetlendi - Haber
04:14   Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 04:29:34