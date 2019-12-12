Vali Nayir, öğrencilere tecrübelerini paylaştı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Sakarya Valisi Kampüste" isimli programda öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğunca düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Vali Nayir, tecrübelerini paylaştı, soruları yanıtladı.

Nayir, burada yaptığı konuşmada, 1978'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandığını ve 1983'te mezun olduğunu söyledi.

Vaktin nasıl geçtiğinin anlaşılamadığını belirten Vali Nayir, "41 yıl önce ben de sizin gibi bu sıralardaydım, zaman sizler için de aynı hızda geçecektir. Bölümünüzden mezun olduktan sonra özel sektörü düşünebilirsiniz ya da kamu sektöründe ilerlemek istiyorum diyebilirsiniz. Kamu sektöründe yöneticilik düşünürseniz en uygun alanlardan birinin mülki idare olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Vali Nayir, yöneticiliğin sanat olup olmadığı, liderlikle eş değerde olup olmadığı, doğuştan gelen bazı özelliklerle desteklenmesi gerekip gerekmediği gibi konularda tartışmaların yaşanabildiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetici olarak doğulur mu? Yoksa alınan eğitimlerle iyi bir yönetici olunur mu? Bunlar tartışılan konulardır. Ben doğuştan gelen özellikler yanında eğitimle geliştirilecek beceriye sahip olunması gerektiği kanaatindeyim. Eğer iyi bir yönetici olmak istiyorsanız, insan ilişkileri alanında bir beceriniz olması gerekiyor, mevzuat ve uygulama gibi konulara hakim olabilmek için teknik anlamda donanımlı olmanız ve hızlı karar verebilme yetisine sahip olmanız gerekiyor. İşte bir yandan eğitimini alırken aynı zamanda doğuştan da bu özelliklere yatkın olarak kişilerin yöneticiliği seçmesinin önemi burada ortaya çıkıyor."

Öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplandırarak onlara tavsiyelerde de bulunan Vali Nayir, herkese derslerinde başarılar diledi.