Vali Nayir, Törende Baygınlık Geçiren Öğrenciyi Ziyaret Etti

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Valilik Kampüsünde düzenlenen 10 Kasım
törenlerinde baygınlık geçirdikten sonra tedavi altına alınan öğrenci Oğulcan Akıllı'yı hastanede ziyaret etti. Sabah
saatlerindeki tören sırasında baygınlık geçirerek düşen ve çenesinden yaralanan öğrenci Akıllı, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavisi devam eden Akıllı'yı ziyaret eden Vali Nayir, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Bir süre müşahede altında tutulan Akıllı, tetkiklerinin yapılmasının ardından taburcu edildi.
Servislerde yatan diğer hastaları ve yakınlarını da ziyaret eden Vali Nayir'e, Vali Yardımcıları Erdoğan Ülker
, Bekir Dınkırcı, Abdul Rauf Ulusoy
ve Mehmet Fatih Çiçekli
, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
ile İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de eşlik etti.
10 Kasım,Ahmet Hamdi Nayir,Sakarya
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:36