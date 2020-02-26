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Vali Nayir ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden TÜVASAŞ'a ziyaret

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret etti.

26.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:00Vali Nayir ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden TÜVASAŞ'a ziyaret
Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret etti.
Adapazarı ilçesindeki fabrika yerleşkesinde TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhan Kocaarslan tarafından karşılanan heyet, yapımı devam eden Milli Elektrikli Tren Seti'ni inceledi.
Fabrika bünyesindeki diğer birimleri gezerek bilgi alan Vali Nayir ve beraberindekiler, çalışanlara kolaylıklar diledi.
Ziyarette, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Genel Müdür Yardımcıları Seyit Ahmet Alperen ve Altan Fatih Mehan'ın yanı sıra 7. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit de yer aldı.

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Kaynak: AA

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