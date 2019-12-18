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Vali Nayir yazar Sadettin Ökten ile bir araya geldi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, konferans vermek üzere kente gelen yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten ile bir araya geldi.

18.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:08Vali Nayir yazar Sadettin Ökten ile bir araya geldi
Valisi Ahmet Hamdi Nayir, konferans vermek üzere kente gelen yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten ile bir araya geldi.
Prof. Dr. Ökten'i karşılayarak Sait Tanış Kültür Merkezi'nde ağırlayan Vali Nayir'e, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz eşlik etti.
Görüşmede hatıratlarına ve kitaplarına dair değerlendirmelerde bulunan yazar Ökten, misafirperverlikleri için Nayir'e müteşekkir olduğunu da ifade etti.
Nayir, burada yaptığı konuşmada, çeşitli üniversitelerde Bilim Tarihi, Yapı Teknolojisi Tarihi, Kent Kültürü ve Kent Estetiği dersleri verdikten sonra emekliye ayrılan Ökten'in özellikle medeniyet konusunda birçok kitaba imza atarak yaşanan bazı deformasyonların çözümüne ışık tuttuğunu ifade etti.
Prof. Dr. Sadettin Ökten görüşme sonrası Adapazarı Kültür Merkezinde düzenlenen "Şehir ve Medeniyet" konferansına katıldı.

Ahmet Hamdi Nayir, Sadettin Ökten, Mehmet Fatih, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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