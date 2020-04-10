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Vali Nayir, yeni hastanede incelemelerde bulundu

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yakın zamanda açılması planlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu.

10.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:50
Vali Nayir, yeni hastanede incelemelerde bulundu
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yakın zamanda açılması planlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü yanında yapımı tamamlanan hastane binasını gezen Vali Nayir, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'den bilgi aldı.
Hastanenin tam kapasite hizmet verebilmesi için çalışmaları yerinde takip etmek istediklerini ifade eden Vali Nayir, öncelikle salgından etkilenen hastaların tedavi göreceği yeni hastanenin, daha sonra Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti.
Önceliklerinin durumu acil olan vatandaşların kısa sürede sağlıklarına kavuşması olduğunu aktaran Nayir, "Bunun için devletimizin üzerine düşenleri yerine getirmek için büyük bir gayret gösterdiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın yüzünden hem çalışma koşullarında değişiklikler oldu hem de malzemelerin intikalinde aksamalar meydana geldi. Salgının şu anki durumu göz önüne alındığında hastanenin en kısa sürede hizmete açılmasının şehrimiz için elzem bir durum olduğunu görüyoruz. Sağlık teşkilatındakiler gibi diğer tüm kurum ve kuruluşlarımızdaki arkadaşlarımız da konuya büyük bir hassasiyet ile yaklaşıyorlar, hastanenin tam kapasiteyle hizmete başlaması için herkes yoğun bir mesai harcıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Nayir, 75'i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere toplam 370 yatak kapasiteli hastanenin modern ve teknolojik altyapısı ile şehre büyük katkısı olacağına vurgu yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Güncel
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