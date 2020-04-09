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Vali Nayir, yeni hastaneyi yerinde inceledi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü yanında yapımı tamamlanan ve kısa zaman içerisinde açılması planlanan yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu.

09.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:08
Vali Nayir, yeni hastaneyi yerinde inceledi
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü yanında yapımı tamamlanan ve kısa zaman içerisinde açılması planlanan yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'nün eşlik ettiği ziyarette binayı gezerek gelinen son durumla ilgili bilgiler alan Vali Ahmet Hamdi Nayir hastanenin tam kapasite hizmet verebilmesi için çalışmaları yerinde takip etmek istediklerini ifade ederek, "Öncelikle salgından etkilenen hastalarımızın tedavi göreceği yeni hastanemiz, daha sonra Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Önceliğimiz elbette durumu acil olan vatandaşlarımızın kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Bunun için devletimizin üzerine düşenleri yerine getirmek için büyük bir gayret gösterdiğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Herkes yoğun bir gayret içerisinde

Vali Nayir, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın yüzünden hem çalışma koşullarında değişiklikler oldu hem de malzemelerin intikalinde aksamalar meydana geldi. Salgının şu anki durumu göz önüne alındığında hastanenin en kısa sürede hizmete açılmasının şehrimiz için elzem bir durum olduğunu görüyoruz. Sağlık teşkilatındakiler gibi diğer tüm kurum ve kuruluşlarımızdaki arkadaşlarımız da konuya büyük bir hassasiyet ile yaklaşıyorlar, hastanenin tam kapasite ile hizmete başlaması için herkes yoğun bir mesai harcıyor" diye konuştu.

370 yatak kapasiteli

75'i Yoğun Bakım Ünitesinde olmak üzere toplam 370 yatak kapasiteli hastanenin modern ve teknolojik altyapısı ile şehrimize büyük katkısı olacağını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, emeği geçen herkese de teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Güncel
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