Vali Okay Memiş: "Bizim Potansiyelimiz Türkiye'yi Etkiler"

16 Kasım 2018 Cuma 14:09



16 Kasım 2018 Cuma 14:09

Erzurum Kırmızı Et Kümesi 2'nci Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında yapıldı.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Aynalı, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, DAP Başkanı Adnan Demir, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, MÜSİAD Başkanı Taner Bayır, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpınar, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konunun uzmanları katıldı.Erzurum'da göreve başlayalı 10 gün olduğunu hatırlatan Vali Okay Memiş, kurum ve kuruluşlardan il brifingleri aldığını söyledi. Dün de tarım ve hayvancılık konusunda bilgilendirildiğini kaydeden Vali Okay Memiş, "Şehrimizin dinamiklerinin önemsiyoruz ve bu çerçevede hiç vakit kaybetmeden hızlıca yol almamız gerektiğine inanıyoruz. Elimizdeki verilere göre Türkiye'deki en büyük mera alanına sahibiz. En verimli ve en nitelikli en büyük mera Erzurum ilimizde. Aynı şekilde büyükbaş hayvancılıkta Türkiye ikincisiyiz sayısal rakamlar itibariyle. Küçükbaş hayvancılıkta da en iyi illerin başında geliyoruz" dedi.Kırmızı et tüketiminin ülkelerin gelişmişlik seviyesini belirleyen faktörlerden biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Vali Okay Memiş, konuşmasında şunları ifade etti:"Biz bu potansiyeli daha fazla nasıl geliştirebiliriz, nasıl iyiye gidebilir, nasıl istihdam sağlayabiliriz? Türkiye'de et ithal edilmek durumunda kalındı. Bunun uzun süreli bir politika olacağını düşünmüyoruz, geçici politika olacağına inanıyoruz. Sayın bakan ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamaları o yönde. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Erzurum iline yakın ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz buradan Erzurum'dan Ankara'yı harekete geçirebiliriz, o potansiyelimizin olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız kamu harcamalarında istihdamı nasıl yaratabiliriz, istihdama nasıl yol açabiliriz gerekçesiyle hareket ediyoruz. Yapmamız gereken daha inovatif, yenilikçi, katma değeri yüksek ürünlerle Erzurum'daki hayvancılığı ve kırmızı et üretimini canlandırabiliriz. Et kombinası ve diğer yapılacak işleri de bugün konuşacağız."Biz başarılı olursak Türkiye başarılı olur"Bizler çalışmak için geldik, sizleri dinleyeceğiz. Dersimize iyi çalışacağız ve hizmet edeceğiz. Bütün sektör temsilcilerinin taleplerini yerine getirmek bizim görevimiz" diyen Vali Okay Memiş, "Biz ağalık paşalık yapmaya gelmedik sizleri dinleyeceğiz mümkün olanlar, makul olanlar, yapılabilir olanlar bizim için emirdir. Samimiyetle hizmet için geldik. Umarım başarılı oluruz. Hep birlikte Erzurum başarılı olursa Türkiye başarılı olur. Bizim potansiyelimiz Türkiye'nin et üretimini etkileyecek kadar önemli, hayvancılığı olumlu etkileyecek kadar önemli. Üreticinin cebine para girmesi için daha vizyoner bir bakış açısıyla somut adımlar atmamız lazım. Gerekirse kendi yağımızla kavrularak Erzurum olarak Türkiye'de varız dememiz lazım" diye konuştu.Kırmızı et üretim ve işlenmesine yönelik gerçekleştirilen toplantının yaklaşık bir yıl önce başladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, önemli çalışmalar yapıldığını anlattı. Artık sonuna gelen çalışmanın bir amacının da et ve hayvan ithalatını durdurmaya yönelik olduğunun altını çizen Sekmen, "Ülkemizde et ithal edilmesin istiyoruz. Dışardan hayvan getirmeyelim. Diğer devletler gibi kendi ülkemizde çözmenin gayretinde olalım istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet. Bu konuyu mutlaka çözecek. Bakanlığımızın başlattığı çalışmayla bizlerde paydaş olarak bu işi başaracağımıza inanıyoruz. Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.Konuşmaların ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Tülin Teker, projeyle ilgili sunum yaptı. - ERZURUM