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Vali Okay Memiş: İddialar asılsız, Erzurum'da koronavirüsten ölüm vakası yok

ERZURUM Pandemi Kurulu'na başkanlık eden Vali Okay Memiş, koronavirüs salgını sebebiyle Erzurum'da ölüm vakası olmadığını, sosyal medyada dolaşan iddiaların yalan olduğunu söyledi.

30.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:03
Vali Okay Memiş: İddialar asılsız, Erzurum'da koronavirüsten ölüm vakası yok
ERZURUM Pandemi Kurulu'na başkanlık eden Vali Okay Memiş, koronavirüs salgını sebebiyle Erzurum'da ölüm vakası olmadığını, sosyal medyada dolaşan iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan 'İl Pandemi Kurulu' Vali Okay Memiş'in başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Erzurum'da alınan ve bundan sonra alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Vali Okay Memiş, virüsle mücadeleyi milli mücadele ve terörle mücadeleye benzeterek, "Bunu bir adeta milli mücadele gibi değerlendirmek lazım. Adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz. Virüste bir öldürücü bir gerçek ve hakikaten işin şakası yok. Şu ana kadar ciddi tedbirler alındı. Bu tedbirlere bütün vatandaşların uyması en büyük dileğimiz" dedi.

VİRÜSTEN ÖLÜM YOK

Erzurum'un sağlık alt yapısı bakımından çok iyi olduğunu ve 300'ün üstünde yoğun bakımı bulunduğunu belirten Vali Memiş, "Genel anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Risk çok yüksek, hepimiz kendi OHAL'imizi mutlaka almak durumundayız. Evimizde kalmalı, biraz sabırlı olmalıyız. Şu anda karantinaya alınmış bir bölge, yerleşim birimi yok. İhtiyaç olursa bu kararı uygulayabiliriz. İlimizde koronavirüsten ölüm vakası da yok. Sosyal medyada dolaşıyor, böyle bir şey yok. Bunu söyleyebilirim" diye konuştu.

UÇAK SEFERLERİ İÇİN 8 BİN 500 TALEP GELDİ

Virüsle mücadele kapsamında bölgedeki uçak seferlerinin sadece Erzurum'dan yapılacak olacağını belirten Vali Memiş, Erzurum ve bölge illerinden 8 bin 500'e yakın müracaat geldiğini söyledi. Ankara ve İstanbul'a yapılacak seferlere ciddi talep olduğunu kaydeden Memiş, şunları ifade etti:

"Bundan sonra Ankara ve İstanbul'a uçuşlar Erzurum'dan olacak. Bize verilen talimatlar çerçevesinde seyahatleri zapturapt altına alacağız. Eğer birinci derece yakının vefatı, hastalığı gibi sebep yoksa bunu sınırlandıracağız. Uçakla yolculuk için 8 bin 500 civarında talep var. Bu çok ciddi bir talep. Erzincan, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars'tan taleplerin hepsi bize geliyor. Uçuşlarını bizden yapacaklar, izinleri biz vereceğiz. Karayollarında tedbirleri artırdık. Polis,jandarma sıkı kontrol yapacak. Ateş ölçerleri var, sağlık çalışanları gerekirse yardımcı olacaklar. Biz bu seyahatler artık kısıtlanması istiyoruz."

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ÜCRETLERİNE ERTELEME

Vali Memiş, Pandemi Kurulu'nda elektrik ve doğal gaz ücretlerinin de ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını, ETSO ve Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nin talebi olan kredi ertelemelerini de ilgili bakanlığa ileteceklerini kaydetti. Vali Memiş, İstanbul'daki gibi ticari taksilerin çalışmalarının da kısıtlanmasıyla ilgili kararları olduğunu belirtti.


- Erzurum
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Kaynak: DHA

Etiketler: Okay Memiş, Güncel
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