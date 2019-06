Vali Okay Memiş, "İlim, fen ve teknolojiye hakim gençler yetiştireceğiz"

Kaynak: İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Bilim Fuarı açılışında yaptığı konuşmada, "Milli ve Manevi değerlerin yanında ilim, fen ve teknolojiye hakim gençler yetiştireceğiz. Yüksek teknoloji ürünleri üretmez isek, hem savunma hem de yerli ve milli sanayimizde sınıfta kalırız. Bu bilinçle hareket ediyoruz" dedi.Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Erzurum Bilim Fuarı bugün Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. İki gün açık kalacak olan fuarda 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda kodlama, robotik, STEM ve bilim temalarına alanında yürütülen faaliyetlere ve projeler sergileniyor.Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Daire Başkanı Muhammet Sadık Aslan, Vali Yardımcısı Saadetin Doğan, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, kaymakamlar, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.İlk olarak fuar girişinde Erzurum Bar Ekibi gösterisiyle karşılanan protokol üyeleri, robotlar tarafından getirilen makaslarla açılış yapıldı. Ardından salona gelen Vali Memiş ve protokol yetkilileri Dumlu İlköğretim Okulu Öğrencilerinin mehteran gösterilerini ve Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Ortaokul öğrencilerinin mini konserini büyük bir hayranlıkla izledi.KISA SÜRÜDE KODLAMA SINIFLARI KURDUKKarşılama gösterilerinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kodlama derslerine büyük önem verildiğini ifade ederek, "Valimiz göreve başladığı ilk gün demiştiniz ki 'kodlamayı bilmeyen toplumlar gelecekte cahil kabul edilecekler.' Bunu dikkate alaraktan yaklaşık 6-7 ay gibi kısa bir süre içerisinde ilimizdeki 20 ilçemizde en az bir tane kodlama sınıfı açtık. Erzurum il genelinde de 70 okulda kodlamayla ilgili çalışmalar yapılıyor. Fuar alanında 86 standımız mevcut. Bu stantların 70 tanesinde Erzurum'daki okullarımızda yapılan çalışmalar sergilenecek, 16 standımızda da diğer il ve ilçelerimizdeki okullarımızın çalışmaları sergilenecek. Bu kısa sürede talimatlarınız üzerine yaklaşık 1000 öğretmenimize kodlama eğitim kursları düzenledik" dedi.İLK DEFA BÖYLE BİR BAŞVURU OLDUDaha sonra söz alan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Daire Başkanı Muhammet Sadık Aslan, "Anladığım kadarıyla Bütün hikaye sayın valimizin gelmesi le başlamış. Şehre bir vali gelmiş ve bütün hikaye burada başlamış, teşekkürün en büyüğü sayın valimize. Yaklaşık 40 gün önce etkinliğin başvurusu geldiğinde dikkatimi çeken şu oldu; başka illerde de az sayıda olsa da benzer faaliyetler var. Erzurum'un farkı şu olmuş Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte bu faaliyeti yapıyorlar, ben böyle bir başvuru daha önce almamıştım, çok heyecanlandım ve bu işin sonunda çok iyi bir hikaye çıkacağına zaten inanmıştım" diye konuştu.BU FUARLAR GENÇLERİN UFKUNU AÇACAKTIRBu sıralarda yetişen gençlerin geleceğin bilim adamları olacağını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "İnşallah bu günün bilim öğrencileri bu güzel çalışmaları ile geleceğin bilim adamları olacaktır. Bu fuarımız bilim insanlarımıza, teknoloji insanlarımıza ufuk açacaktır, yol gösterecektir. Ben paydaşlardan bunun geleneksel hale gelmesi ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.TEKNOLOJİYE HAKİM GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZSon olarak konuşan Vali Okay Memiş, 20 ilçede kodlama eğitimine başlandığını söyledi. Cumhuriyet tarihinde görülmeyen kamu kaynağını eğitime aktarıldığını ifade eden Vali Memiş, "Her konuşmamızda şunu vurguluyoruz; çocuklarımızı, gençlerimizi milli ve manevi değerlere uygun yetiştireceğiz. Fakat sadece bu yetmez, eş zamanlı olarak ilimle, irfanla, fenle ve teknolojiye hakim gençler yetiştireceğiz. Yüksek teknolojili ürünler üretemezsek hem savunma sanayimizde hem de yerli ve milli sanayimizde sınıfta kalırız, bu bilinçle hareket ediyoruz. 20 ilçemizde kodlama eğitimini başlattık. Öyle güzel çocuklar keşfediyoruz ki, ailesinin durumu çok iyi değil fakat çocuklarda cevher var. Biz bilgisayar mühendisleri yetiştirmiyoruz, farkındalık eğitimleri veriyoruz. Erzurum'dan bir çocuğumuz çıkar, Türkiye'ye de yeter. Hayal gücü, özgüveni yüksek, teknolojiye ve bilime hakim nesiller yetiştirmek bizim en büyük vazifemiz. Cumhuriyet döneminde görülmediği kadar kamu kaynağı özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığına aktarıldı. Nitelik olarak iyi durumdayız nicelik olarak da iyi olmak durumundayız. Önümüzdeki yıl tekli öğretime geçmeyi hedefliyoruz. Çıtayı daha da yükselteceğiz. Gençlerimize değerler eğitimi ve ahlaki eğitimler vererek çok güzel nesiller yetiştirmeyi ümit ediyoruz" dedi.Konuşmaların ardından Vali Okay Memiş ve protokol yetkilileri, stantları tek tek gezerek gençlerin 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullardaki kodlama, robotik, STEM ve bilim temaları alanında yürütülen projeleri hakkında bilgi aldı. - ERZURUM