Vali Okay Memiş: "Kar Külfet Değil Nimettir"

15 Kasım 2018 Perşembe 16:17



15 Kasım 2018 Perşembe 16:17

Göreve başladığı günden itibaren kamu kurumlarını gezen Erzurum Valisi Okay Memiş , İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdürü Cemal Almaz ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Memiş, ilk olarak Palandöken Kayak Merkezi 'nde bulunan otel müdürleri ve turizm sektörü yetkilileri ile toplantı yaptı.Ziyaret öncesinde turizmcileri dinleyen Vali Memiş, "Hem Türkiye 'de hem de dünyada tanınır bir merkez olmak hayalimiz ve hedefimiz olmalıdır" dedi.Erzurum için kış turizminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, "Bu öneme binaen kendimize bir takım yeni hedefler kuracağız. Her geçen gün daha iyiye gitmek adına ve daha nitelikli hizmetlerle daha tanınır bir Erzurum için çok çalışmalıyız. 2017 yılındaki rakamların üzerine çıkmalıyız. Daha fazla otele, daha fazla yatak kapasitesine ihtiyacımız var. Bunun için hizmet kalitemizi yükseltmemiz lazım. Erzurum'a gelen turistlerin kentten ayrılırken güzel duygular içerisinde ayrılmaları lazım. Eğer güzel hatıralarla ayrılmalarını sağlayamazsak bir daha gelmezler. Konforlu mekanlar, kaliteli hizmet olmazsa turist gelmiyor. Önem arz eden bu konuları göz ardı etmememiz gerekmektedir" dedi.YAĞAN KARI NİMET OLARAK GÖRMEMİZ LAZIMErzurum ve bölgede çetin bir kış mevsiminin yaşandığını belirten Vali Memiş, 'Kentimiz soğuk ve yoğun kar yağışı yaşanıyor. Ancak biz bu duruma negatif olarak değil pozitif bir algıyla bakmalıyız. Kışın yağan karı külfet olarak değil de, bir nimet olarak görmeliyiz. Palandöken Kayak Merkezi Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahiptir. Soğuk olabilir ama biz olaylara dezavantajlı tarafından değil avantaj gözüyle bakmalıyız. Bu durumu fırsata çevirmeliyiz" diye konuştu.TÜRKİYE'YE SON 16 YILDA BİRÇOK KAMU YATIRIMI YAPTIÖzel sektör ile kamu sektörünün milli servetimiz olduğunu dile getiren Vali Okay Memiş, istihdam yaratabilmek için bu konuları önemsediklerini söyledi.Erzurum Valisi Okay Memiş, konuşmasına şöyle devam etti: "Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 16 yıldır çok önemli kamu yatırımları yapıyor. Türkiye'nin her tarafı çift yönlü yollarla, tünellerle, baraj ve göletlerle, havaalanlarıyla bezendi. Alt yapıya çok büyük parlar harcadık. Ancak bunun meyvelerini yavaş yavaş yiyeceğiz. Artık dar gelirli insanlar bile uçağa binebiliyor. Gerek iç turizm gerekse dış turizm önemli bir sektör oldu. Onun için bizim bu pastadan daha fazla pay almamız ve Erzurumlu vatandaşlarımıza, kardeşlerimize iş imkanı sağlamamız lazım. Mevcut rakamları revize edip yukarı çıkaracağız. Bunun için ister özel sektör olsun ister kamu sektörü olsun, sizlerin yanınızda olacağız"PALANDÖKEN HERKESİN KAYAK YAPABİLDİĞİ TEK MERKEZUçaktan indikten sonra 15 dakika sonra kayak yapılabilen Palandöken Kayak Merkezi'nin çok önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Vali Okay Memiş, "Bunun dünyada ikinci bir örneği yok. Bunu fırsata çevirmeliyiz. Sloganımız, 'Orta gelirli vatandaşın bile kayak yapabildiği en önemli merkez Palandöken' olabilir. Çünkü Palandöken'in her bir metre karesi turistlik alandır. Hep birlikte istişare ederek planlı bir şekilde hareket edersek kış turizmi alanında istediğimizi en kısa zamanda elde ederiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM