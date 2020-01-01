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Vali Öksüz, "2019 Kars'ta dolu dolu geçti"

Kars Valisi Türker Öksüz, 2019 yılının hem ülkede, hem de şehirde dolu dolu geçtiğini belirtti.

01.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:43 Vali Öksüz,
Valisi Türker Öksüz, 2019 yılının hem ülkede, hem de şehirde dolu dolu geçtiğini belirtti.

Vali, Türker Öksüz, "2019 yılında şehrimiz ivmelenen bir turizmle, turizmde artık herkesin uğrak noktası olduğu bir şehir haline geldi. Bugün 'de herkes Kars'ı konuşuyor, herkes Kars'a gitmenin hesabını ve planını yapıyor. Buradaki hem doğal güzellikleri hem tarihi ve kültürel yapıları gezmek, ziyaret etmek istiyor, her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor" dedi

Öksüz, " Umuyorum ki 2020 yılında ziyaretçi sayımız, turizm gelirimiz daha artar, tarımda, hayvancılıkta, sanayide ve bütün alanlarda arzu ettiğimiz noktalara geliriz. Eğitimde çıtamızı daha yükseklere taşırız, bunun gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Kars, uzun tarihiyle, kültürel birikimiyle bunu fazlasıyla hak eden bir şehir. Biz 1'nci ligde olmak, her alanda en başta gelen şehirlerden biri olmak yakışır" diye konuştu. - KARS

Muammer Türker, Türker Öksüz, Türkiye, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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