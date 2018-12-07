Vali Öksüz Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

07 Aralık 2018 Cuma 13:53



07 Aralık 2018 Cuma 13:53

Kars Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoride oy kullandı.Fotoğrafları tek tek inceleyen Öksüz, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Evren Atalay'ın "Dünyaya farklı bakış", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Öksüz, haber, yaşam ve spor kategorisinde çok sayıda fotoğrafı incelediğini söyledi.Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu vurgulayan Öksüz, "Hepsi çok güzel, çok anlamlı, hepsinin bir teması var, hepsi bir şey anlatıyor, önemli manalar içeriyor. Oyumu kullanırken çok zorlandım. Özellikle haber kategorisinde hem iç hem dış gelişmeleri ilgilendiren önemli fotoğraflar var." diye konuştu.Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Fotoğrafları seçerken zorlandım çünkü çok güzel fotoğraflar var. Bu fotoğrafları çeken muhabirlerimizi kutluyorum. Anı çok güzel yakalamışlar ama her kategoride bir tane seçmek zorundaydım, seçtim ama diğerleri de hakikaten çok güzel anlamlar içeriyor ve mesaj veriyor."Anadolu Ajansının hem yurt içi hem de yurt dışında önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Öksüz, sözlerini şöyle tamamladı:"Anadolu Ajansı, haberlerini, hem çabuk ve zamanında hem de dünyanın her tarafındaki gelişmeleri kamuoyuna, halkımıza aktarmaya devam ediyor. Ben de takip ediyorum. Halkı, kamuoyunu aydınlatmak gibi önemli görevi yerine getiren Anadolu Ajansına çalışmalarında başarılar diliyorum."