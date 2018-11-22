Vali Öksüz'den Anlamlı Ziyaret

Kars Valisi Türker
Öksüz, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir takım incelemelerde bulundu.
Vali Öksüz, vatandaşların kaldığı Yaşam Evleri ile günlük çeşitli aktivite ve kursların yapıldığı birimlerde gezerek, burada yapılan sağlık, eğitsel ve sosyal çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.
Öksüz, incelemelerinin ardından Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Öksüz, daha sonra Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden ayrıldı. - KARS
Muammer Türker,Kars
22 Kasım 2018 Perşembe 10:57