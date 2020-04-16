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Vali Öksüz'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan çocuğa sürpriz

Kars Valisi Türker Öksüz, umre için kumbarasında biriktirdiği paraları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 6 yaşındaki Fatmanur Kaya'ya çeşitli hediyeler gönderdi.

16.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:44
Vali Öksüz'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan çocuğa sürpriz
Kars Valisi Türker Öksüz, umre için kumbarasında biriktirdiği paraları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 6 yaşındaki Fatmanur Kaya'ya çeşitli hediyeler gönderdi.
Ortakapı Mahallesi'nde yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağış yapan Kaya'ya, hediyelerini Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem verdi.
Kaya, sürpriz hediyeler karşısında büyük mutluluk yaşadı.
Öte yandan, kentteki bir hayırsever de Kaya'ya duyarlı davranışı nedeniyle bisiklet hediye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Muammer Türker, Kars, Güncel
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