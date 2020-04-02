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Vali Öksüz'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Kars Valisi Türker Öksüz, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

02.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:40
Vali Öksüz'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek
Kars Valisi Türker Öksüz, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Vali Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da yoğun ilgi gördü. Vali Türker Öksüz'de kampanya katılarak 1 aylık maaşını bağışladı.

Kampanyaya 1 aylık maaşını bağışlayan Vali Türker Öksüz, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de bir maaşımla katılıyorum. İyiliğin ve cömertliğin temsilcisi aziz milletimizle bu günleri birlik ve beraberliğimizle atlatacağız" dedi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Muammer Türker, Türker Öksüz, Kars, Yaşam
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