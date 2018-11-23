Vali Öksüz'den Uygulama Yapan Ekiplere Tatlı İkramı

Kars Valisi Türker
Öksüz, kentte trafik ve asayiş uygulaması yapan polislere ve jandarmaya tatlı ikram etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Sanayi Kavşağı'nda trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada, sürücülerin ehliyeti olup olmadığını kontrol edip kurallara uyup uymadıklarını denetleyen ekipler, araçlarda sürücüler dışındaki vatandaşların da kimlik sorgusunu yaptı.
Ekipler, durdurulan araçlarda sürücülere emniyet kemeri ve trafik kurallarının önemi de anlattı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
bünyesinde görevli narkotik dedektör köpeği "Feyiz" de uygulamaya destek vererek araçlarda arama yaptı. Uygulamada 1 ruhsatsız silaha el konulurken, 1 kişiye de ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle ceza kesildi.
Kars Valisi Türker Öksüz
, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç
da uygulama noktasına gelerek denetleme yaptı.
Vali Öksüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulama gerçekleştirildiğini ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımız asayiş yönünden uygulamalarının yapılması için talimat veriyor. Biz de bu asayiş uygulamalarını hem emniyet hem jandarma birimleri olarak yapıyoruz." dedi.
Hukuk ve kanunlara aykırı faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik işlemler yapıldığını anımsatan Öksüz, "Uygulamaların amacı ilimizin güvenliğini, huzurunu sağlamak. Önleyici kolluk görevimizi en etkili şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlara sıkıntı çıkartmak değil, hepsinin huzur ve güvenlik içerisinde yaşamlarına yardım etmektir." diye konuştu.
Öksüz, vatandaşların huzurlu şekilde seyahatlerini yaptığını anımsatarak, "Güvenlik insanların hayatında vazgeçilmez kavramlarından birdir. Bu ülkede ve şehirde güvenlik ve huzur olmazsa günlük faaliyetleri yürütmek mümkün olmaz. Bundan sonra da hem emniyet hem jandarma birimlerimiz bu uygulamaları yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Vali Öksüz ve beraberindekiler daha sonra uygulama yapan jandarma ve polislere tatlı ikramında bulundu.
Kars,Jandarma