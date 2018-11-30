Vali Öksüz Ermenistan Sınırında İncelemelerde Bulundu

Kars Valisi Türker
Öksüz, Türkiye Ermenistan
Sınır Karakolu'nda incelemelerde bulundu.
Kars Valisi Türker Öksüz
, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Akyaka
'ya geldi. Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek, tarafından karşılanan Vali Öksüz, kaymakamlığa geçt.
Vali Öksüz, Kaymakam Nur Sevinç Özbek'tan brifing aldı. Öksüz'e daha sonra Kaymakam Nur Sevinç Özbek tarafından Türk Bayrağı hediye edildi. Kaymakamlık
ziyaretinden sonra esnafı dolaşan Vali Türker
Öksüz, buradan Türkiye Ermenistan sınırında bulunan Akyaka Şahnalar Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Üsteğmen Tayfun Sümer Sınır Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Sınır Karakolu hakkında bilgiler alan Öksüz, daha sonra Akyaka'dan ayrıldı.
Vali Türker Öksüz'ün Akyaka ziyaretine; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit
, İl Jandarma
Komutanı Osman Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün
'de eşlik etti. - KARS