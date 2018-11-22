Vali Öksüz, Kağızman'da

Kars Valisi Türker
Öksüz, Kağızman
ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, İl Jandarma
Komutanı Albay Osman Kılıç
ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Belediye Başkan Vekili Recep Kişioğlu'da ziyarette hazır bulundu.
Kağızman Kaymakamlığını ziyaret eden Öksüz, şeref defterini imzaladı.
Esnafları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Öksüz, daha sonra 2009 yılında Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde şehit olan Piyade
Er Ercan Oral'ın ailesini ziyaret etti.
Ardından Öksüz, Kağızman Komando
Tabur Komutanlığı, Kağızman İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Muammer Türker,Kars,Kağızman
22 Kasım 2018 Perşembe 20:36