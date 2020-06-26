Vali Öksüz, Kavılca buğdayının ekildiği tarlaları inceledi - KARS

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte Kavılca buğdayının üretimini arttırmayı planladıklarını belirterek, "Biz bu buğdayın çeşidini, üretimini arttırmak istiyoruz.

26.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:57
Kars Valisi Türker Öksüz, kentte Kavılca buğdayının üretimini arttırmayı planladıklarını belirterek, "Biz bu buğdayın çeşidini, üretimini arttırmak istiyoruz. Sadece üretmek değil, bunun pazarlanması da önemli." dedi.
Merkeze bağlı Bulanık köyünde Kavılca buğdayının üretimini yapan çiftçileri ziyaret eden ve tarlalarda incelemelerde bulunan Öksüz, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde bazı tecrübeler edindiklerini dile getirdi.
Salgın sürecinde tarım ve hayvancılığın önemini bir kez daha gördükleri belirterek, "Biz Kars olarak şanslıyız. Kars hakikaten hayvancılığın çok yoğun olarak yapıldığı bir il. Amacımız üretimi arttırmak ve bu doğrultuda yoğun çalışmaktır." ifadelerini kullandı.
Kars'ta Kavılca üretimini arttırmayı amaçladıklarını belirten Öksüz, Kalvılcanın bölgede daha önce üretilen buğday cinsinden olduğunu söyledi.
Kars'ın organik tarımın yapılabileceği önemli bir bölge olduğuna işaret eden Öksüz, "Biz bu buğdayın çeşidini, üretimini arttırmak istiyoruz. Sadece üretmek değil, bunun pazarlanması da önemli. Onun için Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile proje çalışması yaparak 174 üreticimize 34 tonun üzerinde Kavılca buğday tohumunu dağıttık. Umuyorum ki bu alanda iyi ve bereketli bir sezon geçireceğiz. Kavılca buğdayını ilimize yaygınlaştırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Öksüz, kendisinin de Kavılca buğdayını kullanmaya çalıştığını, herkesin kullanmasını istediğini sözlerine ekledi. Vali Öksüz, Kavılca buğdayının ekildiği tarlaları inceledi - KARS

Kaynak: AA

Etiketler: Muammer Türker, Bulanık, Kars, Güncel, Haber

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