Vali Öksüz, kaymakamlarla video konferans yaptı
Kars Valisi Türker Öksüz, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında video-konferansla ilçe kaymakamlarıyla toplantı yaptı.
11.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:41
Vali Öksüz, kaymakamlardan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kaymakamlardan İl Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulu kararlarının titizlikle uygulanması talimatını verdi.
Yaklaşık 1 saat süren toplantıda korona virüs ile mücadele konuşuldu. Öksüz, kaymakamlardan ilçe ve ilçeye bağlı köylerle ilgili bilgiler aldı. - KARS
Kaynak: İHA
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