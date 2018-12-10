Vali Öksüz, Turizimcilerle Buluştu

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:40



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:40

Kars Valisi Türker Öksüz, turizimcilerle toplantı yaptı.Öksüz, Gazi Kars Salonunda düzenlenen Kış Turizmi Sezon Toplantısı ile turizmcilerle bir araya geldi.Toplantıda yaptığı konuşmada Kars'ta turizm hareketliliğinin, Doğu Ekspresi seferleriyle her geçen gün arttığını söyledi.Öksüz, Kars'ın turizm bakımından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Turizm sektörü birçok sektöre lokomotiflik yapan bir sektördür. Turizm faaliyetlerini ne kadar geliştirirsek ilimizin diğer sektörleri de payını alır. Sonuçları ekonomik gelişmelere katkıda bulunur." dedi.Toplantıya, Vali Yardımcısı Serhat Karabektaş, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de katıldı.