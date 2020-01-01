Haberler » Güncel » Vali Öksüz, yeni yıla askerlerle girdi - Haber

Vali Öksüz, yeni yıla askerlerle girdi

Kars Valisi Türker Öksüz, yeni yıla Digor 2. Hudut Bölüğü General Semih Sancar Kışlası'nda güvenlik kuvvetleriyle girdi.

01.01.2020 02:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:26
Valisi Türker Öksüz, yeni yıla 2. Hudut Bölüğü General Semih Sancar Kışlası'nda güvenlik kuvvetleriyle girdi.
Vali Öksüz, Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile bazı il protokolü yeni yılı güvenlik güçleriyle geçirdi.
Polis ve jandarma ekiplerince kent genelindeki uygulama noktalarını gezen Vali Öksüz ve beraberindekiler personele yeni yılda başarı diledi.
Daha sonra Digor 2. Hudut Bölüğü General Semih Sancar Kışlası'nda görev yapan askerleri ziyaret eden Öksüz, yeni yıla güvenlik kuvvetleriyle girdi.
Öksüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin yeni yılını kutlayarak, şunları söyledi:
"Halkın huzur ve güvenliği için herkes görevinin başında, yol arama noktalarımız, denetimlerimiz halkın yoğun bulunduğu yerlerde uygulamalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza sağlık, mutluluklar diliyorum. Güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar görevlerini yaparken biz de manevi destek olmak istedik. Yeni yılın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum, refah içerisinde bir yıl diliyorum."
Öksüz daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile İl Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret ederek çalışanlara başarı diledi.
Vali Öksüz, yeni yıla askerlerle girdi

Muammer Türker, Semih Sancar, Digor, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

03:03   İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Gaziantep'te yılın ilk bebeğine ziyaret - Haber
03:02   Güvenlik görevlileri hasta yakınını darbetti - Haber
03:02   Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın - Haber
03:02   Karabük Valisi Gürel'den, yeni yılda görevlilerinin başındaki personele ziyaret - Haber
03:01   İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER YENİ YILA İBB ÖNÜNDE GİRDİLER - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 03:05:22