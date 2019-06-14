14.06.2019 17:23
Haberler»Yaşam » Haber

Vali Öksüz, YKS sınavı vatandaşlara uyarılarda bulundu

Vali Öksüz, YKS sınavı vatandaşlara uyarılarda bulundu

Kars Valisi Türker Öksüz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Kars Valisi Türker Öksüz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Vali Öksüz, çocukların sınavda olduğu saatlerde vatandaşlardan gürültü ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmalarını istedi.

Vali Türker Öksüz, "15-16 Haziran 2019 günlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de yapılacaktır. Hedefledikleri mesleğe ulaşmak, üniversite okumak için azim ve çabayla sınavlara hazırlanan geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin, emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve yıllardır edindikleri bilgi ve birikimlerini sınava yansıtarak başarılı olmaları en büyük dileğimizdir" dedi.

Öğrencileri ve ailelerini yakından ilgilendiren (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Kars'ta huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla Valilikçe gerekli tedbirler alındığını ifade eden Vali Öksüz, "Öğrencilerimiz için büyük önem ifade eden bu sınavda vatandaşlarımızın da her zaman olduğu gibi hassasiyetle davranacaklarına, özellikle gürültüye ve herhangi bir dikkat dağıtıcı unsura karşı duyarlı olacaklarına inanıyorum. 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınavın öğrencilerimize, ailelerine, eğitim camiamıza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KARS
Kaynak: İHA
türker öksüz, valisi türker, vatandaş, yükseköğretim kurumları sınavı, Yaşam

Son Dakika Haberleri
19:18 MUĞLA 3 yaşındaki çocuğa kan donduran şiddet
19:18 DEVLET BAHÇELİ ÇAMLICA GİŞELERİNDE PARTİLİLER TARAFINDAN KARŞILANDI
19:17 Fotoğraf//Devlet Bahçeli Çamlıca gişelerinde partililer tarafından karşılandı
19:17 Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu
19:16 ABD'nin Pekin'deki elçilik müsteşarı Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
19:13 Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü
19:13 Van, Hakkari ve Bitlis'te karne heyecanı