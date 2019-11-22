Haberler » Güncel » Vali Oktay Çağatay, çocuk kütüphanesini gezdi - Haber

Vali Oktay Çağatay, çocuk kütüphanesini gezdi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çocuk kütüphanesini gezerek incelemelerde bulundu.

22.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:59Vali Oktay Çağatay, çocuk kütüphanesini gezdi
Valisi Oktay Çağatay, çocuk kütüphanesini gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, Bitlis merkezde gelecek haftadan itibaren hizmete girecek olan çocuk kütüphanesinde incelemelerde bulundu. İçerisinde okuma ve aktivite alanları, bilgisayar ve sinema salonları ve atölyeler bulunan kütüphane hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan'dan bilgi alan Vali Oktay Çağatay, son hazırlıkları da yerinde inceledi. Vali Oktay Çağatay; okulöncesi, ilkokul ve ortaokul yaş grubundaki çocuklarımızın aileleriyle birlikte etkinlik yapabileceği böyle çok fonksiyonlu bir kütüphanenin Bitlis'e kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, kütüphanenin kurulmasında emeği geçen İl Kültür ve Turizm Müdürü olmak üzere herkese teşekkür etti.

Vali Oktay Çağatay'a, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan da eşlik etti. - BİTLİS

Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:31 Yunan polisinin darbettiği genç kıza Türkiye sahip çıktı
09:30 Yavru karaca 'Bıdış'ı, elleriyle besliyor
09:30 Yaşar Büyükanıt eşinin yanına defnedilecek
09:30 Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı
09:29 DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl tepkisi: Bir daha böyle bir kazı izni verilmesin
08:59 Külliye'ye giden CHP'li kim? Muharrem İnce, "Ben biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
08:33 Meclis'e dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle 45 yeni fezleke gönderildi
08:28 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirince sosyal medyada tepki çekti
07:55 Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
22:11 Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
21:59 MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 09:32:00