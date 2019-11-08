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Vali Oktay Çağatay'dan Mevlid Kandili mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

08.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:36 Vali Oktay Çağatay'dan Mevlid Kandili mesajı
Valisi Oktay Çağatay, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında birlik ve beraberlik duygularından bahsederek, "Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili'ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız. Hazreti Peygamberimiz (S.A.V), bütün insanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. O'nun doğumu insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah, O'nu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dini bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. İslam dini ile alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bitlisli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, dua eden kardeşlerimizin dualarında bizleri de hatırlamasını diliyor, kandilimizin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİTLİS

Mevlid Kandili, Hz.Muhammed, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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