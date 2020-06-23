Vali Oktay Çağatay'dan Van ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanını ve İl Jandarma Komutanını makamlarında ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay'dan Van ziyareti
23.06.2020 21:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:46
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanını ve İl Jandarma Komutanını makamlarında ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i Belediye Başkanlığı makamında ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, Bilmez tarafından Belediye Başkanlığı bahçesinde karşılandı. Çağatay daha sonra şeref defterini imzaladı. Kısa süreli ziyaretin ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ile birlikte Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında ziyaret etti.

Vali Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından karşılandı.

Çağatay karşılama mangasını selamlamasından sonra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Oktay Çağatay, Şeref defterini imzaladıktan sonra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Çağatay'ı makamında ağırladı. Daha sonra Vali Çağatay ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş karşılıklı hediye takdiminde bulundular.

Çağatay Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından ayrıldıktan sonra Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ile birlikte Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i makamında ziyaret ettiler. Çağatay karşılama mangasını selamlamasından sonra Van İl Jandarma personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Çağatay, Şeref defterini imzaladıktan sonra Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Vali Çağatay'ı makamında ağırladı. Vali Oktay Çağatay ve Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit karşılıklı hediye takdiminden sonra Vali Çağatay Van İl Jandarma Komutanlığından ayrıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Bitlis, Van, Güncel, Haber

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