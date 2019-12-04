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Vali Oktay Çağatay, Şehit Alpaslan Kurt'un ailesine taziyede bulundu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Şehit Alpaslan Kurt'un ailesine taziyede bulundu.

04.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:11Vali Oktay Çağatay, Şehit Alpaslan Kurt'un ailesine taziyede bulundu
Valisi Oktay Çağatay, Şehit Alpaslan Kurt'un ailesine taziyede bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 'ın kuzeyinde yürütülmekte olan Pençe -3 Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alpaslan Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehide Allah'tan rahmet dileyen Vali Oktay Çağatay, taziye evinde bulunan şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak taziyelerini iletti. Şehidin babası Feyyaz Kurt ile yakından ilgilenen Vali Oktay Çağatay, "Sizin evladınız bizim evladımız. Sizin acınız bizim acımız. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Yavrumuz, ülkemiz için şehadet şerbetini içti. Devletimiz, her zaman yanınızdadır. Kapılarımız size her zaman açıktır" dedi.

Taziyede; şehit Kurt için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali Oktay Çağatay'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti. - BİTLİS

Bitlis, Irak, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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