Vali Oktay Çağatay, şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ailesini ziyaret etti
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Ahlat'ta yaşayan ailesini ziyaret etti.
11.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:48
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Ahlat'ta yaşayan ailesini ziyaret etti.
Vali Oktay Çağatay, Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu 17 Ekim 2019 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ailesini ziyaret etti. Şehit ailelerine her zaman devletin tüm kapılarının açık olduğunu belirten Vali Çağatay, "Sizler bizim başımızın tacısınız. Bizler, her zaman sizin yanınızdayız" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk, devletin varlığını her daim yanlarında hissettiklerini belirterek, ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Vali Oktay Çağatay'a ziyaretinde, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, emniyet ve jandarma personelleri eşlik etti. - BİTLİS
Vali Oktay Çağatay, Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu 17 Ekim 2019 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ailesini ziyaret etti. Şehit ailelerine her zaman devletin tüm kapılarının açık olduğunu belirten Vali Çağatay, "Sizler bizim başımızın tacısınız. Bizler, her zaman sizin yanınızdayız" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk, devletin varlığını her daim yanlarında hissettiklerini belirterek, ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Vali Oktay Çağatay'a ziyaretinde, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, emniyet ve jandarma personelleri eşlik etti. - BİTLİS
Kaynak: İHA
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