Haberler » Güncel » Haber

Vali Ömer Toraman, Kore gazilerini ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Kütahya'daki Kore Gazilerini ziyaret etti.

20.09.2019 11:58Vali Ömer Toraman, Kore gazilerini ziyaret etti
Kütahya Valisi Ömer Toraman, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Kütahya'daki Kore Gazilerini ziyaret etti.

Vali Toraman Kore Gazisi Ali Kıran ile Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde tedavi gören Kore Gazisi Hüseyin Tırpan'ı ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Şehit aileleri ile gazileri her fırsatta ziyaret ettiğini dile getiren Vali Dr. Ömer Toraman, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Vali Toraman'a, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan de eşlik etti. - KÜTAHYA

19 Eylül Gaziler Günü, Ali Kıran, Kütahya, Kore, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 Şırnak'ta 'teröre karşı tek ses, tek yürek' eylemi
15:27 Bakan pakdemirli 'orman yangınlarıyla terörün ilintisini ortaya çıkardık'
15:27 Bingöl'de 27 öğrenci cıvadan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:27 Başkan Esen: "Söz bitti, çalışma zamanı"
15:26 Ak parti'li dağ, aşure dağıttı
15:26 Gazeteci ve ekonomistlerin "piyasa dolandırıcılığı" davası
15:26 Ruhi Su, kabri başında anıldı